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Mustafa Denizli'li Traktör, Rizespor karşısında galip

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Traktör FC takımına 1-0 mağlup oldu.

20.07.2019 23:33 Mustafa Denizli
Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Traktör FC takımına 1-0 mağlup oldu.
Çaykur Rizespor, ilk hazırlık maçına Gökhan, Morozıuk, Abarhoun, Talbi, Dario, Oğuz Kağan, Vetrih, Oğulcan, Samudio, Mustafa, El Kabir ilk 11'i ile başladı. Traktör, 8'inci dakikada Iman Salimi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca İran ekibi devreyi 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca Rizespor, ilk hazırlık maçından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Erzurum kampını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan yeşil-mavilliler, 24 Temmuz'da Bolu'da ikinci etap çalışmalarına başlayacak.



Kaynak: DHA
Mustafa Denizli, Rizespor, Erzurum, Spor

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