Mustafa Denizli'nin İlk Hedefi Ozan Tufan!

Devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Kasımpaşa 'da teknik direktör Mustafa Denizli 'nin takıma kazandırmaya çalıştığı ilk futbolcu Ozan Tufan.

Genç orta saha oyuncusunu sistemine monte etmeyi planlayan Denizli, bu transferde bizzat rol oynayacak. Sarı-lacivertli takımda yıllık 1.5 milyon euro kazanan Ozan'ın maaşının yarısı ödenip kiralık olarak kadroya katılacak.

Ozan'ın da yeniden bir Süper Lig takımında kendisini ispatlamak istediği ve bu doğruituda Kasımpaşa'dan gelecek teklifi kabul etmeye hazır olduğu da gelen haberler arasında.

(Fanatik)