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Mustafa Denizli'nin İran macerası bitti

İran ekiplerinden Tractor Sazi, Mustafa Denizli ile yollarını ayırdığını açıkladı.

07.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:41Mustafa Denizli'nin İran macerası bitti
ekiplerinden Tractor Sazi, Mustafa Denizli ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İran'ın Tractor Sazi takımında teknik direktörlük görevini yürüten Mustafa Denizli ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sezon başında Sazi takımının başına geçen ve kariyerinde 2. İran serüvenine başlayan deneyimli teknik adamla karşılıklı olarak anlaşıldığı ve yollarının ayrıldığını kulüp, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyurdu. Sazi, ayrılık mesajında ise "Güle Güle Mustafa Denizli, çektiğin zahmetler için teşekkürler" yorumunu yaptı.

İran liginde Sazi ile 9 maça çıkan Denizli, 5 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 17 puan topladı. - İSTANBUL

Mustafa Denizli, Denizli, İran, Spor

Kaynak: İHA

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