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Mustafa Denizli'nin macerası kısa sürdü! Yollar ayrıldı

Türk futbolunun en tecrübeli teknik adamlarından Mustafa Denizli'nin Traktör macerası kısa sürdü. İran'ın Traktör takımında görev yapan Mustafa Denizli'nin, alınan kötü sonuçlar nedeniyle görevine son verildi.

07.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:45

'ın Tractor takımının başında olan Mustafa Denizli, son maçlarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle görevinden alındı.

İran ekibinden yapılan açıklamada, Mustafa Denizli ile yapılan görüşmeler sonucunda yolların ayrıldığı belirtilirken, "Güle güle Mustafa Denizli. Çektiğin zahmetler için teşekkürler" ifadeleriyle ayrılık duyuruldu.

4 MAÇTIR KAZANAMIYORDU

Tractor'ün başında 11 maça çıkan Mustafa Denizli; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken oynanan son 4 maçta 3 puanla tanışamamıştı.

Mustafa Denizli Türkiye'de ise son olarak Kasımpaşa'da görev yapmıştı.

Mustafa Denizli'nin macerası kısa sürdü! Yollar ayrıldı

Mustafa Denizli, İran, Spor


HABER YORUMLARI (1)
KANKA:İran''ın Tractor takımındaki durumu ve alınan kötü sonuçlar sonucu Mustafa Denizlinin Teknik Direktörlük işini artık yapamayacağının bir belgesidir Türkiye de bundan sonra takım çalıştıramaz ve teknik kariyerinin bence sonu geldi . THE END MUSTAFA DENİZLİ !
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