Mustafa Denizli'nin macerası kısa sürdü! Yollar ayrıldı

İran'ın Tractor takımının başında olan Mustafa Denizli, son maçlarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle görevinden alındı.

İran ekibinden yapılan açıklamada, Mustafa Denizli ile yapılan görüşmeler sonucunda yolların ayrıldığı belirtilirken, "Güle güle Mustafa Denizli. Çektiğin zahmetler için teşekkürler" ifadeleriyle ayrılık duyuruldu.

4 MAÇTIR KAZANAMIYORDU

Tractor'ün başında 11 maça çıkan Mustafa Denizli; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken oynanan son 4 maçta 3 puanla tanışamamıştı.

Mustafa Denizli Türkiye'de ise son olarak Kasımpaşa'da görev yapmıştı.