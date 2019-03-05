05 Mart 2019, 12:50
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Kasımpaşa: Mustafa Denizli'nin Sağlık Durumu İyi

Kasımpaşa, Trabzonspor maçında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden Mustafa Denizli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Dün oynanan Trabzonspor maçının ikinci yarısına rahatsızlığı nedeniyle çıkmayan ve kontrol amaçlı hastaneye giden Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin sağlık durumu hakkında lacivert-beyazlı kulüp bir açıklama yaptı. Tecrübeli teknik adımın sağlık durumunun iyi olduğunu ve ilk antrenmanda takımın başında yer alacağını belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"#İLK ANTRENMANDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK"

"Teknik Direktörümüz Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında hafif bir rahatsızlık geçirmiştir. Doktorların tavsiyesi üzerine kontrol amaçlı olarak hastaneye giden hocamızın sağlık durumu iyidir. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, ilk antrenmanda takımımızın başında yer alacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kasımpaşa, Trabzonspor, Mustafa Denizli, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (8)
ÖGRETMEN DEDE: ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN,,,Amin
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GADDAR: Aman hocam, daha çok gençsin. . dikkat et kendine. . sizler olmasanız Türk futbolu biter mazAllah !!!!!
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ÖMER: gıt evınde otur senden teknık dırektör olmaz. ne dıye bunun gıbılerını getrıyorlar takımın başına ya anlamıyorum.
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DÜRBÜNLÜ: Esselamünaleyküm....NASILSINIZ dostlar...??
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