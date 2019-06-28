28.06.2019 10:07
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Mustafa Denizli'nin takımı Traktör Sazi, Erzurum'da kamp yapacak

Mustafa Denizli

İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi'nin yeni teknik direktörü Mustafa Denizli, takımıyla sezon öncesi kampını Erzurum Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde geçirecek.

İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi'nin yeni teknik direktörü Mustafa Denizli , takımıyla sezon öncesi kampını Erzurum Palandöken 'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde geçirecek.

İran takımlarından Traktör Sazi'de teknik direktörlük kariyerini sürdüren Mustafa Denizli, takımıyla sezon öncesi kampını Erzurum'da yapma kararı aldı. 69 yaşındaki çalıştırıcının, Traktör Sazi ile 4 Temmuz'da Erzurum'a gelerek 15 günlük bir kamp süreci geçirmesi bekleniyor.

Erzurum özellikle yüksek rakımda kamp yapmak isteyen takımlar tarafından tercih ediliyor. - ERZURUM
Kaynak: İHA
İran , Denizli , Erzurum , Spor

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