Mustafa Denizli: "Tekrarlanırsa Oynarız"

SKORER - CELAL UMUT EREN Kasımpaşa
Teknik Direktörü Mustafa Denizli
, Kadıköy
'de 1 puanın önemli olduğunu ama galibiyeti de almaya yaklaştıklarını belirtti. Tecrübeli teknik adam, penaltıda kural ihlali varsa tekrar oynamaya hazır olduklarını da ekledi.
Mustafa Denizli, maç sonucuna baktıklarında karmaşık duygularda olduklarını belirtti. Denizli, "Maçtan önce düşündüklerimiz ve maç sonu yaşadıklarımız üzülmek için mi sevinmek için mi uygun olur kararsız kalıyoruz. Kadıköy'de Fenerbahçe
'den puan almak kayıp olmamalı. Düşündüğümüz tempoda başladık. Hızlı temporda üretmeye çalıştık. Rakibimizin de bu tür atakları oldu. Penaltıdan yararlanamadık. Öne geçtik, farkı açacak pozisyonlar vardı. Devre sonunda geriye düştük. Büyük takıma karşı geriye düşüp maçı kurtarmak artı sayılır. Biraz eksiğimiz oldu. İki takımın da kazanma isteği vardı. Böyle bir akşamda Fenerbahçe taraftarının 90 dakika destek vermesi, kolay değil. Sonuç ne olursa olsun yerimizi kaybetmiyorduk, ama lidere 2 puan yaklaşma şansını kullanamadık." dedi.
"Tekrarlanırsa oynarız"
Penaltı konusunu detaylıca değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Penaltıdan sonraki golün verilmemesi hakem kuralıyla ilgili hadise. Hocaya sordum içeride önümde olan bir pozisyonu, sanki faul değil gibi. Faul deyince sarılıp teşekkür ettik, olabilir. Çalınan düdükler hakemlerle ilgili düşüncemizi değiştirmez, güvenimiz tam. Puan kaybetsek de güvenimiz tam." dedi.
Kural konusuna da değinen Mustafa Denizli, "Kurallar tekrarlanmayı gerektiriyorsa, tabii ki oynarız. Tam emin değilim, kaleciden dönen toptan sonra kazandığın golde vuruştan evvel ihlal varsa, kural bu dediler. Ben hakem değilim ama." ifadelerini kullandı.
"Çok güzel gol attı"
Mustafa Denizli, Özgür Çek
'in kendi kalesine attığı gole kızmadığını belirtti. Esprili bir dille yaklaşan Denizli, "Ayak içiyle çok güzel bir gol attı. Futbolda böyle şeyler var. O golle kaybetsek bile bu olabilir, futbolda var. Özgür Çek çok iyi çalışan, çalışkan bir oyuncumuz." dedi.
"İlk hedef Avrupa
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Şampiyonluk yorumlarına da değinen Mustafa Denizli, umutlu konuştu. Denizli, "Ben takıma inanıyorum, güveniyorum. Fenerbahçe taraftar sayısının bu akşam statta artmasında takımımızın payı olduğunu düşünüyorum. İlk hedefimiz Avrupa'ya gitmek olacak. Ligde ve kupada Avrupa'ya gitmek olacak. Ama tabii ki kafamda hep bu konu var." yorumlarında bulundu.
"Fenerbahçe'ye üzülüyorum"
Mustafa Denizli, Fenerbahçe'nin eski bir camiası olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'ye üzülüyorum. Eski takımım. Bu büyük takımlar yarışta olursa heyecan farklı olur. Bu camida çalışmış biri olarak tabii ki üzülürüm. Şu an 90 dakika rekabet vardı, geride kaldı. Her takım yaşıyor bunları. Bir teknik adam değiştirir mi, benim cevap vermem mümkün değil. Fenerbahçe'yi yöneten başkan ve yöneticileri var. Onlar gereğini yapar. Lig enteresan bir lig, bu yarışta herkes olabilir. Süper Lig'de hangi sahada hangi sonuç alınsa sürpriz olmaz. Ligde yaşanan seriler olur, öyle bir seri yakalanırsa, diğer takımların durumunu bilemeyiz. 60 puan var şu an ligde. Şampiyonluk puanı düşük olacak gibi." dedi.
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04 Aralık 2018 Salı 01:59