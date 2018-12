Mustafa Denizli: "Ülke Futbolunu Ayakta Tutacak Olan Altyapıdır"

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:50



İSTANBUL Aydın Üniversitesi'nde (İAÜ) 'Türk Futbolunun Dünü, Bugünü, Yarını' paneli düzenlendi. Panele konuşmacı olarak katılan Mustafa Denizli, "Olumlu yönde değişen birçok şey var ama eksikleri tam manasıyla gideremedik. Altyapıya hakikaten 'alt' gözüyle bakılıyor. Ülke futbolunu iyi yapacak ve ayakta tutacak olan alttan gelen jenerasyondur" dedi.İAÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından, geçmişten günümüze Türk futbolunun seyri ve gelecekte olması istenen konumunun ele alındığı bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü İAÜ Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı Öğretim Görevlisi, spor yazarı Haldun Domaç'ın yaptığı 'Türk Futbolunun Dünü, Bugünü, Yarını' paneline konuşmacı olarak Türk futbolunun efsane isimlerinden, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve A Milli Takım'ın efsane hocası, Kasımpaşa Spor Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Denizli katıldı.Açılış konuşmasını Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Tamer'in yaptığı panelde birçok öğretim görevlisi ve çok sayıda öğrenci yer aldı. Öğrenciler, Mustafa Denizli salona girdiğinde tezahüratlar yaparak Kasımpaşa Spor Kulübü'nün bayrağını açtı.Mustafa Denizli'yi ağırlamaktan ötürü büyük mutluluk duyduklarını ifade eden İAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer, "Her şeyi kitaplardan öğrenemezsiniz bazı şeyler vardır ki yaşayanlardan öğrenirsiniz. Sizler de bugün Türk futbolunu Mustafa Denizli'den öğreneceksiniz" dedi."Mustafa Denizli'yi gerçekten anlatmak için 4-5 saat gerekir" diyen Haldun Domaç ise "Denizli Türk futboluna sadece başarılarıyla değil, bazı duygularla ve hitaplarıyla da çok önemli katkılarda bulunmuştur" ifadelerini kullandı."ALTYAPIYA FARKLI BİR GÖZLE BAKILMALI"Yıllardır Türk futbolunun dünü bugünü ve yarını hakkında konuşmalar yaptıklarını dile getiren Denizli, "Esasında olumlu yönde değişen birçok şey var ama eksikleri tam manasıyla gideremedik. Olumlu mesafeler kat ediliyor. Son 30-40 yıla baktığımız zaman özellikle futbol ekonomisi olarak büyük bir gelişme var. Yetiştiricilik hüviyetini ise biraz geriye attık. Yani 20-30 yıl evvel altyapıdan çıkan futbolcu sayısının çok olduğu bir ülkede bugün bu zorlukları yaşıyoruz. Ekonomik olarak imkanlar çok daha iyi duruma geldi fakat neticede ülke futbolunu iyi yapacak ve ayakta tutacak olan alttan gelen jenerasyondur. Bu manada istediğimiz çizgiye gelmedik. Belli ki bu konuda eksikliklerimiz, yanlışlarımız var. Doğru yolu bulmak için değiştirmemiz gereken şeyleri, ortak akılla gidermek mecburiyetindeyiz. Altyapıya hakikaten 'alt' gözüyle bakılıyor. Oysa çok farklı bir gözle bakılması gereken bir yer" dedi.Bu sektördeki her birimin mutlaka kendini gözden geçirmesi gerektiğini kaydeden Denizli, "Bugüne baktığımızda hem izleyenler hem de yapanlar adına çok mutlu olmayan bir tablo var. Eğer bu sporun hayatta kalmasını, değişmesini ve devam etmesini istiyorsak bunu da mutlaka değiştirmek lazım" diye konuştu."TRANSFERE MUTLAK İHTİYACIMIZ VAR"Yaklaşan ara transfer dönemi hakkındaki soruları yanıtlayan Denizli, "Bizim transfere mutlak ihtiyacımız var. Biz sayısal olarak zaten sıkıntı yaşayan, fazla alternatifi olmayan bir takımız. Biz de başkan ve yönetim kurulumuzla beraber bu dönemi değerlendirmek istiyoruz. Yarından itibaren bu konuyla ilgili çalışmaları hayata geçireceğiz. Üzerinde çalıştığımız, planladığımız bazı seçimlerimiz var. Onlara bir hayatiyet kazandırabilirsek ikinci yarıya daha sağlıklı bir başlangıç yaparız" ifadelerini kullandı."HOCANIN YERLİSİ YABANCISI OLMAZ"Türk futbolunda son dönemde yaşanan teknik direktörler ile ilgili sıkıntılar hakkında ise Denizli şöyle konuştu: "Hocanın yerlisi yabancısı olmaz. Hocanın başarılı ya da başarısız olanı vardır; iyi olanı daha iyi olanı vardır. Bir de bu aslında bir doku meselesidir. Yani hocanın bir takımla uyum sağlaması, onun başarıya giderken kullandığımı yöntemlerin takım tarafından benimsenmesi oradaki başarıyı getiren unsurlardan biridir. Hoca dediğiniz insan neticede tek başınadır. Yönetime baktığınızda başkan tek başına değildir, yöneticileri vardır; takım deseniz 20-25 futbolcudan kurulu bir ekiptir. Ama hoca dediğinizde tek kişiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Herhangi bir başarısızlık ortamı olduğu zaman grupların değişme şansı olmadığına göre tek kişilik birimin değişmesi daha kolay olur. Hocalık enteresan bir meslek. Bugün Türkiye'nin belki en iyi hocası kamuoyunun tanımadığı biridir. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her ülkesinde değişimler yaşanıyor. Belki bizde sayısal olarak çok daha fazla oluyor. Onun için üzerinde fazla durma gereği yok.""YAPILMAMIŞI YAPMAYA ÇALIŞIN"Panelde ise öğrencilere "Sıradan olmayın, yapılmamışı yapmaya çalışın" diyen Denizli, "Örneğin aileler çocuklarını futbol okullarına getirdiklerinde en çok orta sahadan mevki tercih ediyorlar. Forvet ya da kale, en az tercih edilen mevkiler. Çünkü hücum ya da kale riskli mevkiler. Bir hataları maçı kaybettirebilir. Ancak orta saha diğerlerine göre daha az riskli. Bir atasözümüz var; 'Ne büyük ol asıl, ne küçük ol basıl' diye. Bu söz bizim insanımızı ortalama olmaya yönlendiriyor. Sizler ortalama olmayın. Ancak büyük iddiası olan insanlar büyük başarılar kazanır" diye konuştu. - İstanbul