Mustafa Destici: Beka Meselesi Yok' Diyenler, Kafanızı Kaldırın Bakın

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hudutlarımızın öbür tarafında PKK'ın uzantısı, aynısı olan PYD, YPG, ABD Özel Kuvvetleri'nin desteğiyle kendisine bir bölge oluşturup Suriye, Irak'ın kuzeyi yetmedi güçleri yetse Türkiye'den de bir parça koparıp PKK terör devleti kurmanın çalışması içindeyken siz nasıl 'Devletin beka meselesi yoktur, ülke beka meselesiyle karşı karşıya kalmamıştır.' diyebilirsiniz." dedi.Destici, partisince Kaynarca ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasında, yerel seçimlere 8 gün kaldığını, bu süreci en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi.Seçimlerin ülkeye, millete, Sakarya ve Kaynarca'ya hayırlı olması temennisinde bulunan Destici, bu seçimlere gelene kadar Türkiye'nin çok önemli süreçlerden geçtiğini, çok büyük badireler atlattığını dile getirdi.Mustafa Destici, 26 yıldır hep doğrunun yanında durduklarını, yanlışlara karşı çıktıklarını, bundan sonra da aynı ilkeyle siyasette yollarına devam edeceklerini belirterek, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'yle (MHP) Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakını oluşturarak 16 Nisan referandumunda "Evet" dediklerini anımsattı."BBP Cumhur İttifakının ruhuna bağlı kaldı"24 Haziran Genel Seçimlerinde AK Parti, MHP ve BBP'nin Cumhur İttifakının bileşenleri olarak seçimlere birlikte girdiklerini aktaran Destici, "Yerel seçimlere gidiyoruz. Yerel seçimlerin kendisine göre şartları var, ittifak yapılan yerler var, yapılmayan yerler var ama yapılan yerler olsa da yapılmayan yerler olsa da işin aslı olan devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali noktasında BBP başından itibaren Cumhur İttifakının ruhuna bağlı kaldı, bundan sonra da bağlı kalmaya devam edecek Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.Destici, Türkiye'nin çevresinde yaşanan hadiselere bakınca devletin beka meselesinin ne kadar önemli olduğunu gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:"Bazıları diyor ki 'Beka meselesi yok. Bunu seçimleri manipüle etmek için ya da seçimlerde biraz fazla o kazanmak için dillendiriyor.' Ben o gaflet içinde olanlara sesleniyorum. Kafanızı kaldırın bakın, Doğu Türkistan Çin'in, Karabağ Ermenistan'ın, Kırım Rusya'nın, Mescid-i Aksa İsrail'in işgali altındayken, hudutlarımızın öbür tarafında PKK'ın uzantısı, aynısı olan PYD, YPG, ABD Özel Kuvvetleri'nin desteğiyle kendisine bir bölge oluşturup Suriye, Irak'ın kuzeyi yetmedi güçleri yetse Türkiye'den de bir parça koparıp PKK terör devleti kurmanın çalışması içindeyken siz nasıl 'Devletin beka meselesi yoktur, ülke beka meselesiyle karşı karşıya kalmamıştır.' diyebilirsiniz.""Devletimize, ülkemize ve milletimize sahip çıkacağız"Daha sonra Karapürçek ilçesine gelen Destici, burada yaptığı mitingde, BBP olarak her zaman terörle mücadeleden yana olduklarını söyledi.Ülkenin hem içeride hem dışarıda terörle ciddi anlamda mücadele verdiğini kaydeden Destici, "Çok da başarılı bir mücadele var, sonuna kadar destekliyoruz ama bunun yanında siyasi bölücülükle de mücadele edeceğiz. Bunun yanında devletimize, ülkemize ve milletimize sahip çıkacağız." dedi.Yapacakları çalışmaları açıklayan Destici, seçimlerde destek istedi.Daha sonra Akyazı ilçesine geçen Destici, burada partisinin seçim irtibat ofisine ziyarette bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.