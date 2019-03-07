Mustafa Destici'den Mke Ankaragücü'ne Taziye Ziyareti

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, deplasmandan dönen iki taraftarın kazada hayatını kaybetmesi nedeniyle MKE Ankaragücü Spor Kulübüne taziye ziyaretinde bulundu.Beştepe'deki MKE Ankaragücü tesislerinde Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner'i ziyaret eden Destici, Ankaragücü camiasına başsağlığı diledi ve tedavisi devam eden yaralılar için geçmiş olsun mesajını iletti.Destici, kazanın ardından tüm tribünlerin gerekli dersleri çıkarıp birlik olduğunu vurgulayarak "Bütün takımlar, hatta Ankaragücü ile arası limoni olan taraftar gruplarının bile pankart açtıklarını, başsağlığı dileğinde bulunduklarını ve 'Acınızı paylaşıyoruz' tezahüratında bulunduklarını gördük. Bunlar futbolun güzel tarafları. İnşallah kalıcı dostluklara vesile olur." dedi.MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ise Destici'ye ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. Üzüntülerinin büyük, ancak ortaya çıkan birliğin kendilerine umut olduğunu belirten Yiğiner, "Taraftar gruplarının bir araya gelmesi üzüntümüzü hafifletti." diye konuştu.Yiğiner, pazar günü oynanacak MKE Ankaragücü-Bursaspor müsabakasının tribün gelirlerinin hayatını kaybeden taraftarların ailelerine verileceğini aktararak, "Her ne kadar rahmetli olsalar da biz çocuklarımızı yaşatacağız. Çünkü sevdaları uğruna o gencecik yaşta Antalya'ya kadar gittiler. Unutmayacağız." dedi.