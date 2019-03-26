Mustafa Dündar'a Esnaftan Doğum Günü Sürprizi

Kaynak: İHA

- (ÖZEL)Mustafa Dündar'a esnaftan doğum günü sürpriziDündar'a beklenmedik sürprizBURSA - Osmangazi Belediye Başkanı ve adayı Mustafa Dündar seçim çalışmaları kapsamında sürdüğü esnaf ziyaretinde doğum günü süpriziyle karşılaşınca şok yaşadı. Osmangazi Belediye Başkanı ve adayı Mustafa Dündar seçime sayılı günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Çekirge esnafını ziyaret eden başkan bir anda karşısına doğum günü pastası çıkınca şaşkınlığını gizleyemedi. Pastanın mumlarını üfleyen Dündar, pastasını keserek sürprizi hazırlayan esnafa dağıttı. Sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemeyen başkan, sürprizde emeği geçen herkese teşekkür etti.