Mustafa Duyar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BURDUR GÖLHİSAR belediye başkan adayı olan Mustafa Duyar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BURDUR GÖLHİSAR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mustafa Duyar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BURDUR GÖLHİSAR adayı Mustafa Duyar kimdir? BTP BURDUR GÖLHİSAR adayı Mustafa Duyar yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Duyar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BURDUR GÖLHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Duyar GÖLHİSAR ilçesinde % 0,48 oranında oy almıştır. GÖLHİSAR ilçesinde % 0,48 oranında oy olan Mustafa Duyar adlı BTP adayı toplamda 43 adet oy sayısına ulaştı.

BURDUR GÖLHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.