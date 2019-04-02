Mustafa Ekşi Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL ÜSKÜDAR belediye başkan adayı olan Mustafa Ekşi isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL ÜSKÜDAR ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Mustafa Ekşi isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL ÜSKÜDAR adayı Mustafa Ekşi kimdir? Bağımsız İSTANBUL ÜSKÜDAR adayı Mustafa Ekşi yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Ekşi Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL ÜSKÜDAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Ekşi ÜSKÜDAR ilçesinde % 0,06 oranında oy almıştır. ÜSKÜDAR ilçesinde % 0,06 oranında oy olan Mustafa Ekşi adlı Bağımsız adayı toplamda 196 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL ÜSKÜDAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.