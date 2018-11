Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesinden Müdür Demirel'e Plaket

09 Kasım 2018 Cuma 17:13



Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesinden Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel 'e plaket verildi.Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevinde sayısız başarılara imza atan ve şu an Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü olan Mehmet Demirel'e hizmetlerinden dolayı Okul Müdürü Sait Erdem tarafından plaket takdim edildi. Ayrıca öğretmenlerin katkıları ile de kurban kesildi.Okul bahçesinde düzenlenen törene Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Okul Aile Birliği Başkanı Emin Soydan Doğru ve yönetim kurulu üyeleri, Okul Müdürü Sait Erdem, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.Törende bir konuşma yapan Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, "Malumunuz 3 hafta önce ilçe milli eğitim müdürlüğü görevine atandım ve aranızdan ayrıldım. Ben bu sıcaklığı, güler yüzlülüğü ve burada bulunan aile ortamını çok özledim. Dışarıda sizleri görünce içim cız ediyor ve duygulanıyorum. Görev yerim hakkında sorulara gelince hala Mustafa Erdemoğlu Anadolu lisesinde çalışıyorum diyorum. Yani o kadar ki kendimi buraya ait hissediyorum, alışkanlıklar ve sahiplenme duygusu hemen ortadan kalkmıyor. Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi marka bir okuldur. Öğretmenleri, öğrencileri, çalışan personeli ve okul aile birliği olmak üzere herkes çok düzgün ve bulunduğu yeri benimseyen kişilerdir. Buradan ayrıldım diye kimse benim buradan bağlarımı kopardığımı düşünmesin. Bizim gözümüz kulağımız hep burada olacak ve daimi takipçiniz olacağım. Her eğitim öğretim yılı kayıtlarında nakil döneminde 60-70 öğrenci kaydını Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesine almak için başvuru yapıyor. Sizin yerinizde olmak isteyen çok ve bu güzel okula gelmek isteyen, bu aile ortamına girmek isteyen çok sayıda öğrenci var. Balık denizin içinde olur ama kıymetini bilmez. Sizler çok güzel bir denizin içindesiniz, değerini bilin, çalışın, çabalayın ve pes etmeyin. Vatanını milletini seven, büyük Atatürk 'ün gösterdiği çağdaş medeniyete ulaşmak için her şeyi yapın. Sizlerle birlikte olduğum için mutluyum ve gururluyum. Hepinizin başarılarınızı duymak istiyorum" diye konuştu.Daha sonra konuşan Okul Müdürü Sait Erdem, Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesinin başarılarının bir gelenek haline geldiğini ve artarak devam edeceğini vurgulayarak, çok iyi bir eğitim kadrosuna sahip olduklarını belirtti.Konuşmaların ardından Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesine katkı ve desteklerinden dolayı Okul Müdürü Sait Erdem tarafından Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'e plaket takdim edildi. - ADIYAMAN