Vatan Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Güleç Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Vatan Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Güleç kimdir?

MUSTAFA GÜLEÇ KİMDİR?

Başkan adayı, 1 Aralık 1958 tarihinde Denizli'nin Bekilli İlçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu Bekilli'de tamamladı. Ortaokul ikici sınıfta Bekilli Devrimci Kültür Derneği'ne üye oldu. Bu dernekle birlikte çeşitli çalışmalar yürüttü. Lise öğrenimini Çal Ticaret Lisesi'nde tamamladı. Çal Devrimci Liseliler Birliği'ni kurdu ve üç yıl boyunca başkanlığını yürüttü. Lisenin ardından Denizli Devrimci Gençlik Birliği'nin bir yıl başkanlığını yaptı. 1979'dan 1980 yılı Eylül ayına kadar Denizli Türkiye İşçi Köylü Partisi İl Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu.

İŞÇİ PARTİSİ İL BAŞKANLIĞI YAPTI

1980 yılı Ekim ayında Trabzon Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bölümü'nü kazandı. Trabzon'da bir yıl eğitim aldıktan sonra İzmir Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümüne geçiş yaparak, 1984 yılı Eylül ayında okulu bitirdi. 1985-86 yıllarında Edirne, Keşan'da askerlik görevini tamamladı. 1989'dan 2011 Kasım'a kadar Denizli'de önce Sosyalist Parti, sonra İşçi Partisi'nde İl Başkanlığı yaptı. 2011 seçimlerinde Cumhuriyet Güç Birliğinin Denizli Milletvekili adayı oldu. Mustafa Güleç, evli ve 1 çocuk babasıdır.