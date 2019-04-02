Mustafa Güleç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi DENİZLİ büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Güleç oldu. Vatan Partisi adayı Mustafa Güleç, DENİZLİ büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? DENİZLİ büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi DENİZLİ büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Güleç ile ilgili seçim sonuçları ve DENİZLİ büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi DENİZLİ büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Güleç oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte DENİZLİ büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. DENİZLİ aday yarışı ve DENİZLİ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

DENİZLİ Seçim Bilgileri

DENİZLİ büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.514 olduğu belirlendi.

DENİZLİ büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.514 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

DENİZLİ büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 88,19 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

DENİZLİ büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 755.160 olduğu belirlendi.

DENİZLİ büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 665.945 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Güleç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi DENİZLİ büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Güleç, DENİZLİ yarışında % 0,41 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Mustafa Güleç toplamda 2.636 adet oy sayısına ulaştı.

Mustafa Güleç Kimdir?

1 Aralık 1958 tarihinde Denizli'nin Bekilli İlçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Bekilli'de tamamladı. Ortaokul ikici sınıfta Bekilli Devrimci Kültür Derneği'ne üye oldu. Bu dernekle birlikte çeşitli çalışmalar yürüttü. Lise öğrenimini Çal Ticaret Lisesi'nde tamamladı. Çal Devrimci Liseliler Birliği'ni kurdu ve üç yıl boyunca başkanlığını yürüttü. Lisenin ardından Denizli Devrimci Gençlik Birliği'nin bir yıl başkanlığını yaptı. 1979'dan 1980 yılı Eylül ayına kadar Denizli Türkiye İşçi Köylü Partisi İl Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu.

1980 yılı Ekim ayında Trabzon Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bölümü'nü kazandı. Trabzon'da bir yıl eğitim aldıktan sonra İzmir Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümüne geçiş yaparak, 1984 yılı Eylül ayında okulu bitirdi. 1985-86 yıllarında Edirne, Keşan'da askerlik görevini tamamladı. 1989'dan 2011 Kasım'a kadar Denizli'de önce Sosyalist Parti, sonra İşçi Partisi'nde İl Başkanlığı yaptı. 2011 seçimlerinde Cumhuriyet Güç Birliğinin Denizli Milletvekili adayı oldu.

Mustafa Güleç, evli ve 1 çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Vatan Partisi'nden Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.



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