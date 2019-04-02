Mustafa Güzel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP GİRESUN belediye başkan adayı Mustafa Güzel oldu. DSP adayı Mustafa Güzel, GİRESUN belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? GİRESUN belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP GİRESUN belediye başkan adayı Mustafa Güzel ile ilgili seçim sonuçları ve GİRESUN belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP GİRESUN belediye başkan adayı Mustafa Güzel oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte GİRESUN belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. GİRESUN aday yarışı ve GİRESUN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

GİRESUN Seçim Bilgileri

GİRESUN belediyesi için toplam sandık sayısının 236 olduğu belirlendi.

GİRESUN belediyesi için açılan sandık sayısının ise 236 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

GİRESUN belediyesi için katılım oranının ise % 82,93 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

GİRESUN toplam seçmen sayısının ise 77.173 olduğu belirlendi.

GİRESUN belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 64.001 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP GİRESUN Belediye Başkan Adayı Mustafa Güzel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP GİRESUN belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Güzel, GİRESUN yarışında % 0,19 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Mustafa Güzel toplamda 120 adet oy sayısına ulaştı.

DSP GİRESUN belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.