Mustafa Haydar Parlak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANKIRI ŞABANÖZÜ belediye başkan adayı olan Mustafa Haydar Parlak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANKIRI ŞABANÖZÜ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mustafa Haydar Parlak isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇANKIRI ŞABANÖZÜ adayı Mustafa Haydar Parlak kimdir? BTP ÇANKIRI ŞABANÖZÜ adayı Mustafa Haydar Parlak yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Haydar Parlak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANKIRI ŞABANÖZÜ belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Haydar Parlak ŞABANÖZÜ ilçesinde % 0,05 oranında oy almıştır. ŞABANÖZÜ ilçesinde % 0,05 oranında oy olan Mustafa Haydar Parlak adlı BTP adayı toplamda 3 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANKIRI ŞABANÖZÜ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.