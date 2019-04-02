Mustafa Hayri Kadı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR BEYDAĞ belediye başkan adayı olan Mustafa Hayri Kadı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR BEYDAĞ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mustafa Hayri Kadı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR BEYDAĞ adayı Mustafa Hayri Kadı kimdir? BTP İZMİR BEYDAĞ adayı Mustafa Hayri Kadı yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Hayri Kadı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR BEYDAĞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Hayri Kadı BEYDAĞ ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. BEYDAĞ ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Mustafa Hayri Kadı adlı BTP adayı toplamda 10 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR BEYDAĞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.