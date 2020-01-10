Mustafa Helvacıoğlu'ndan Tekirdağ ziyaretleri

TEDAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

Helvacıoğlu, ziyarette ilçemizdeki elektrik yatırımları, şehir içi aydınlatmalarının artırılması ve işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunarak Keşan Belediyesi tarafından yapılan yeni yol ve çarşı düzenlemelerininelektrik altyapısını da görüştüklerini belirterek, sıcak karşılaması nedeniyle TEDAŞ Bölge Müdürü Ferruh Beceren'i ziyaret ettiklerini belirtti.

Beceren'de bu ziyaret nedeniyle Helvacıoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR ALBAYRAK ZİYARETİ;

Helvacıoğlu ve beraberindekiler daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.

Helvacıoğlu, bölgenin kalkınması ve vatandaşların refahının artırılması için yapılabilecek işbirlikleri konusunda istişarelerde bulunduklarını belirterek " Başkanımızın belediyecilik tecrübelerinden faydalandık. Ortak amacımız vatandaşlarımızın mutluluğudur. Bizleri konuk eden Sayın Albayrak'a teşekkür ederim" dedi.

Albayrak da ziyaret nedeniyle Helvacıoğlu ve beraberindekilere teşekkür ederek, "Bölgedeki belediyelerimizin bu anlamdaki ziyaretleri bölgemizin kalkınması ve gelişmesi için parti ayrımı gözetmeksizin başkanlarımızın birbirlerini ziyareti çok önemlidir" şeklinde konuştu.

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI CÜNEYT YÜKSEL'İ ZİYARET

Albayrak ziyaretinden sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e

ziyaret gerçekleşti.

Helvacıoğlu, "Gelecek planlamaları hakkında bölgemizi geliştirmek adına yapılacak çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulunduk. Keşan ve bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Bugün bizleri ağırlayan Sayın Yüksel'e teşekkür ederim" dedi.

Yüksel'de ziyareti nedeniyle Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

SON ZİYARET TREDAŞ GENEL MÜDÜRÜMÜZ REŞİT BİLGİLİ'YE GERÇEKLEŞTİ

Helvacıoğlu ve beraberindekiler Tekirdağ ziyaretinde son olarak TREDAŞ Genel

Müdürü Reşit Bilgili'yi ziyaret ederek ilçede yürütülen alt yapı çalışmaları ve yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Helvacıoğlu kendilerini ağırlayan Bilgili'ye teşekkür etti.

Bilgili de ziyaret nedeniyle Helvacıoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti.