Mustafa Horata Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ISPARTA YENİŞARBADEMLİ belediye başkan adayı olan Mustafa Horata isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ISPARTA YENİŞARBADEMLİ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mustafa Horata isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ISPARTA YENİŞARBADEMLİ adayı Mustafa Horata kimdir? BTP ISPARTA YENİŞARBADEMLİ adayı Mustafa Horata yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Horata Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ISPARTA YENİŞARBADEMLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Horata YENİŞARBADEMLİ ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. YENİŞARBADEMLİ ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Mustafa Horata adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

ISPARTA YENİŞARBADEMLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.