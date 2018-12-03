Mustafa Hür Öztürk Amatör Küme 12.hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 12. haftasında Kayseri Gençlerbirliği
ile Erkiletspor 2-2 berabere kaldı.
Stat: Argıncık Stadı1 Nolu Saha
Hakemler: Necati Selçuk
Şahin xx Adem Kaygısız
* Arman Erkılıç xx
Saha Komiseri: Nihat Akşit
Kayseri Gençlerbirliği: Harun Bayram xx Furkan xx Sadık Arslan xx H. Karaman
xx Salih Bahadır Soylu xx Mustafa Karakaya
xx Cihan Oğuzman xxx M.Furkan xx Hasan Pamuk
xx Sedat Kurt xx Erman Deveci xx
Erkiletspor Mustafa xx Hüseyin xx Enes xx Saffet Yıldız xx Yusuf Eroğlu
x Mesut x Turan Derecik
xx Yasin Tarım xx Mehmet Şahin
Dinç xx Alper Durdu xxx Murat Uyanık xx
Goller: Alper Durdu dk.32 ve 90 (Erkiletspor) Cihan Oğuzman dk.39, Harun Karaman dk.57 (Kayseri Gençlerbirliği)
Kırmızı kartlar: Yusuf Eroğlu dk.51, Mesut Can
dk.81 (Erkiletspor) - KAYSERİ
Necati Selçuk,Gençlerbirliği,Kayseri
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:36