03 Aralık 2018, 12:36
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Mustafa Hür Öztürk Amatör Küme 12.hafta

Mustafa Hür Öztürk Amatör Küme 12.hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 12. haftasında Kayseri Gençlerbirliği ile Erkiletspor 2-2 berabere kaldı.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 12. haftasında Kayseri Gençlerbirliği ile Erkiletspor 2-2 berabere kaldı.

Stat: Argıncık Stadı1 Nolu Saha

Hakemler: Necati Selçuk Şahin xx Adem Kaygısız * Arman Erkılıç xx

Saha Komiseri: Nihat Akşit

Kayseri Gençlerbirliği: Harun Bayram xx Furkan xx Sadık Arslan xx H. Karaman xx Salih Bahadır Soylu xx Mustafa Karakaya xx Cihan Oğuzman xxx M.Furkan xx Hasan Pamuk xx Sedat Kurt xx Erman Deveci xx

Erkiletspor Mustafa xx Hüseyin xx Enes xx Saffet Yıldız xx Yusuf Eroğlu x Mesut x Turan Derecik xx Yasin Tarım xx Mehmet Şahin Dinç xx Alper Durdu xxx Murat Uyanık xx

Goller: Alper Durdu dk.32 ve 90 (Erkiletspor) Cihan Oğuzman dk.39, Harun Karaman dk.57 (Kayseri Gençlerbirliği)

Kırmızı kartlar: Yusuf Eroğlu dk.51, Mesut Can dk.81 (Erkiletspor) - KAYSERİ Necati Selçuk,Gençlerbirliği,Kayseri
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:36



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