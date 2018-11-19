Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 10.hafta

Süper Amatör Küme 10. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Yolspor güçlü rakibi Kocasinan Ülküspor'u Tolga Kara'nın golü ile 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Kocasinan Ülküspor 10 kişi oynadığı müsabakada, 89.dakika penaltı atışından yararlanamadı.
Stat: Argıncık Stadı1 Nolu Saha
Hakemler: Erhan Güneş xx Güven Bülbül xx Burhan Başpınar xx
Kayseri Yolspor: Batuhan Yıldırım xxxx Erman Çilsal xx Fatih Ülker xx (Yasin Delikuş x dk.62 ) Ümit Al xxx Levent Karabacak xxx Cemal Tavran xxx Can Ölçer xx Gökhan Savranlar xxx Tolga Kara xxx (Mikail Özer x dk.78) Batuhan Çelik xx (Nesimi Diksaç x dk.68) Abdullah Aydilek xx
Kocasinan Ülküspor: Erdem Kurt xx Mustafa Atsız xx Murathan Dördüncü xx Çağlar Erdemci xx İsmail Orhan xx (Ömer Öztürk x dk.78) Turgay Aydoğan xx Emre Çolak xx (Niyazi Türkan x dk.78) Muaz Guzay xx Eren Torbalı x Ahmet Emin Ayata xx (Öner Şahin x dk.60) Uğur Canpolat xx
Gol: Tolga Kara dk.35 (Kayseri Yolspor)
Kırmızı Kart: Eren Torbalı dk.22 (Kocasinan Ülküspor)
Kaçan Penaltı: Öner Şahin dk.89 (Kocasinan Ülküspor) - KAYSERİ
Tolga Kara,Kocasinan,Kayseri
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:11