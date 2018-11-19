19 Kasım 2018, 09:11
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Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 10.hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 10.hafta

Süper Amatör Küme 10. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Yolspor güçlü rakibi Kocasinan Ülküspor’u Tolga Kara’nın golü ile 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Süper Amatör Küme 10. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Yolspor güçlü rakibi Kocasinan Ülküspor'u Tolga Kara'nın golü ile 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Kocasinan Ülküspor 10 kişi oynadığı müsabakada, 89.dakika penaltı atışından yararlanamadı.

Stat: Argıncık Stadı1 Nolu Saha

Hakemler: Erhan Güneş xx Güven Bülbül xx Burhan Başpınar xx

Kayseri Yolspor: Batuhan Yıldırım xxxx Erman Çilsal xx Fatih Ülker xx (Yasin Delikuş x dk.62 ) Ümit Al xxx Levent Karabacak xxx Cemal Tavran xxx Can Ölçer xx Gökhan Savranlar xxx Tolga Kara xxx (Mikail Özer x dk.78) Batuhan Çelik xx (Nesimi Diksaç x dk.68) Abdullah Aydilek xx

Kocasinan Ülküspor: Erdem Kurt xx Mustafa Atsız xx Murathan Dördüncü xx Çağlar Erdemci xx İsmail Orhan xx (Ömer Öztürk x dk.78) Turgay Aydoğan xx Emre Çolak xx (Niyazi Türkan x dk.78) Muaz Guzay xx Eren Torbalı x Ahmet Emin Ayata xx (Öner Şahin x dk.60) Uğur Canpolat xx

Gol: Tolga Kara dk.35 (Kayseri Yolspor)

Kırmızı Kart: Eren Torbalı dk.22 (Kocasinan Ülküspor)

Kaçan Penaltı: Öner Şahin dk.89 (Kocasinan Ülküspor) - KAYSERİ Tolga Kara,Kocasinan,Kayseri
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:11



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