Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 10.hafta

Süper Amatör Küme'nin 10.hafta maçında ligin son sırasında yer alan Erkiletspor, orta sıralarda mücadele eden Kayseri Şekerspor'u son dakikada attığı golle 3-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alarak siftah yaptı.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ali Etlikçi xxx Osman Baruk xxx Fazlı Işık xxx
Erkiletspor: Mustafa Alper Karataş xxx Hüseyin Öz xxx (Nurettin xxx dk.58) Murat Uyanık xxx Saffet Yıldız xxx Mesut Can Türkaslan xxx Hakan Mert Düşmez xxx Mehmet Şahin Dinç xxx Muhammed Talha x (Tolgahan Alan xxx dk.40)Turan Derecik xxx Alper Durdu xxx
Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir x Sefa Şahin x Muhammed Bekir Türkmen x Yaşar Çam x Ömer Baki Sarıkurt x (Emirhan Avcı x dk.78) Hasan Emre Göltaş xx Tunahan Harmancı x (Ömer Can Korkmaz x dk.60) Mehmet Doğru xx Furkan Ulutaş xx Batuhan Kaya xx Ali Ateş x (Ziyahan Erbaşı xx dk.66)
Goller: Turan Derecik dk.58 ve 90+2, Hakan Mert Düşmez dk.76 (Erkiletspor) Hasan Emre Göltaş dk.35, Ziyahan Erbaşı dk.90 (Kayseri Şekerspor)
Kaçan Penaltı: Ali Ateş dk.60 (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ
Karataş,Mustafa Alper,Kayseri Şekerspor
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:12