19 Kasım 2018, 09:12
»»

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 10.hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 10.hafta

Süper Amatör Küme’nin 10.hafta maçında ligin son sırasında yer alan Erkiletspor, orta sıralarda mücadele eden Kayseri Şekerspor’u son dakikada attığı golle 3-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alarak siftah yaptı.

Süper Amatör Küme'nin 10.hafta maçında ligin son sırasında yer alan Erkiletspor, orta sıralarda mücadele eden Kayseri Şekerspor'u son dakikada attığı golle 3-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alarak siftah yaptı.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ali Etlikçi xxx Osman Baruk xxx Fazlı Işık xxx

Erkiletspor: Mustafa Alper Karataş xxx Hüseyin Öz xxx (Nurettin xxx dk.58) Murat Uyanık xxx Saffet Yıldız xxx Mesut Can Türkaslan xxx Hakan Mert Düşmez xxx Mehmet Şahin Dinç xxx Muhammed Talha x (Tolgahan Alan xxx dk.40)Turan Derecik xxx Alper Durdu xxx

Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir x Sefa Şahin x Muhammed Bekir Türkmen x Yaşar Çam x Ömer Baki Sarıkurt x (Emirhan Avcı x dk.78) Hasan Emre Göltaş xx Tunahan Harmancı x (Ömer Can Korkmaz x dk.60) Mehmet Doğru xx Furkan Ulutaş xx Batuhan Kaya xx Ali Ateş x (Ziyahan Erbaşı xx dk.66)

Goller: Turan Derecik dk.58 ve 90+2, Hakan Mert Düşmez dk.76 (Erkiletspor) Hasan Emre Göltaş dk.35, Ziyahan Erbaşı dk.90 (Kayseri Şekerspor)

Kaçan Penaltı: Ali Ateş dk.60 (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ Karataş,Mustafa Alper,Kayseri Şekerspor
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:12



YORUMLAR