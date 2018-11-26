26 Kasım 2018, 10:14
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Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 11.hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 11.hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’nin 11. haftasında lider Yahyalıspor evinde oynadığı maçta Hacılar Erciyesspor’u 5-0 mağlup ederek namağlup yoluna devam etti.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 11. haftasında lider Yahyalıspor evinde oynadığı maçta Hacılar Erciyesspor'u 5-0 mağlup ederek namağlup yoluna devam etti.

Stat: Yahyalı İlçe Stadı

Hakemler: Süha Adıyaman xxx, Ö.Hürcan Yücel xxx, Ahmet Sinan Berköz xxx

Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan xxx, Erdem Demir xxx, Sercan İşler xxx, Ahmet Yumutkan xxx, Halil Yozgat xxx (dk. 65 Mehmet Akif x), Kasım Alıcı xxx (dk. 55 Selim Yağmur xxx), Orhan Şahin xxx (d.k 75 Heal Al Badri x), Harun Yıldırım xxx, Erkan Atıcı xxx, Ramazan Durdu xxx, Mehmet Yaman xxx

Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu x, Selim Can Sezgin x, Doğukan Bozkurt Çetin x, Yusuf Karaboğa x, Erden Doğan x, Emre Ulu x, Mehmet Gençoğlu x, Seyit Nerkiz x, Serkan Gök x, Mehmet Kahveci x, Süleyman Yasa x

Goller: Ahmet Yumutkan (dk.5, dk. 85), Kasım Alıcı (dk.30), Selim Yağmur (dk.70), Mehmet Yaman (dk.80) (Yahyalıspor) - KAYSERİ Selim,Hacılar
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:14



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