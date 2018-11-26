Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 11.hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 11. haftasında lider Yahyalıspor evinde oynadığı maçta Hacılar Erciyesspor
'u 5-0 mağlup ederek namağlup yoluna devam etti.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Süha Adıyaman
xxx, Ö.Hürcan Yücel xxx, Ahmet Sinan
Berköz xxx
Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan xxx, Erdem Demir xxx, Sercan İşler xxx, Ahmet Yumutkan xxx, Halil Yozgat
xxx (dk. 65 Mehmet Akif x), Kasım Alıcı xxx (dk. 55 Selim
Yağmur xxx), Orhan Şahin
xxx (d.k 75 Heal Al Badri x), Harun Yıldırım xxx, Erkan Atıcı xxx, Ramazan Durdu xxx, Mehmet Yaman xxx
Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu
x, Selim Can
Sezgin x, Doğukan Bozkurt Çetin x, Yusuf Karaboğa x, Erden Doğan x, Emre Ulu x, Mehmet Gençoğlu x, Seyit Nerkiz x, Serkan Gök
x, Mehmet Kahveci x, Süleyman Yasa x
Goller: Ahmet Yumutkan (dk.5, dk. 85), Kasım Alıcı (dk.30), Selim Yağmur (dk.70), Mehmet Yaman (dk.80) (Yahyalıspor) - KAYSERİ
Selim,Hacılar
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:14