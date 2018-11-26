Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 11.hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Kümenin 11.haftasında Esen Makina Belsinspor, Kocasinan
Şimşekspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini devam ettirdi. Mavi-Beyazlılar genç rakibini tecrübeli oyuncuları ile mağlup etti.
Stat: Organize Sanayi Bölge Stadı
Hakemler : Hüseyin Keğin xxx, Yunus Emre Gerez xxx, Furkan Gündüz xx
E.M.Belsinspor : Bülent Aygün x, Murat Şen
xx, Cavit Alakoç xxx, M Ali İmren
xxx, Cuma Uluçay xx, Hasan Yazgan xxx, (dk.84 Harun Çetin x) Mehmet Kındık x, Aydemir Yavuz xx, Murat Mağara xx, (dk.70 Tahsin Yerli xx) Ahmet Küçüktalaslı xx, (dk.88 Mehmet Kafkas x) Hamza Koçoğlu xx
Kocasinan Şimşekspor : A.Arda Yücel xx, Y.Emre Büyükçekiç xx, (dk.75 Ertuğrul Korkmaz x) Mertcan Babayiğit xx, (dk.55 Muhammet Emin
Özcan x) A.Kadir Baykaldı xx Ömer Kaya
xx, A.Enes Ozan xxx, Eren Topuz xx (dk. 55 Berkay
Arı xx),
Cengizhan Güler xx,Mevlüt Padak xx, İhsan Yasıt xx, Muhammet Emin Ergin
xxxx
Goller : Hasan Yazgan (dk.5), Aydemir Yavuz (dk.30),Murat Mağara (dk.35) (Esen Makina Belsinspor), Muhammet Emin Ergin (dk.13 ve 66) (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ
Kocasinan
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:39