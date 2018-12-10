10 Aralık 2018, 14:03
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Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 13. Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 13. Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’de haftanın maçında lider Yahyalıspor ile takipçisi Kayseri Yolspor golsüz berabere kalarak puanları paylaştılar.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de haftanın maçında lider Yahyalıspor ile takipçisi Kayseri Yolspor golsüz berabere kalarak puanları paylaştılar.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xxx, Ahmet Ulu xxx, Osman Baruk xxx

Saha Komiseri: Mehmet Yılmaz

Kayseri Yolspor: Batuhan Yıldırım xx, Erman Çilsal xx, Fatih Ülker xx, Levent Karabacak xx, Ümit Al xx, Cemal Tavran xx (Abdullah Aydilek dk.89 ?) Beytullah Özcan xx, (Fatih Kalın x dk 85) Gökhan Savranlar xx, Tolga Kara xx, Can Ölçer xx, Batuhan Çelik xx (Nesimi Dikçal dk.65 x)

Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan xx, Erdem Demir xx (M.Akif Toy x dk 87) Orhan Şahin xx, Ahmet Yumutkan xx, Erkan Atçı xx, Halil Yozgat xx (Selim Yağmur x dk.68) Ramazan Durdu xx, Ersoy Yılmaz xx, Harun Yıldırım xx, Kasım Alıcı xx, Mehmet Yaman xx (Hael Al Badri x dk 80) - KAYSERİ Ahmet Ulu,Fatih,Kayseri
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:03



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