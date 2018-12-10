Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 13. Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de haftanın maçında lider Yahyalıspor ile takipçisi Kayseri
Yolspor golsüz berabere kalarak puanları paylaştılar.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xxx, Ahmet Ulu
xxx, Osman Baruk xxx
Saha Komiseri: Mehmet Yılmaz
Kayseri Yolspor: Batuhan Yıldırım
xx, Erman Çilsal xx, Fatih
Ülker xx, Levent Karabacak xx, Ümit Al xx, Cemal Tavran xx (Abdullah Aydilek dk.89 ?) Beytullah Özcan xx, (Fatih Kalın x dk 85) Gökhan Savranlar xx, Tolga Kara
xx, Can Ölçer xx, Batuhan Çelik xx (Nesimi Dikçal dk.65 x)
Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan xx, Erdem Demir xx (M.Akif Toy x dk 87) Orhan Şahin
xx, Ahmet Yumutkan xx, Erkan Atçı xx, Halil Yozgat
xx (Selim
Yağmur x dk.68) Ramazan Durdu xx, Ersoy Yılmaz xx, Harun Yıldırım xx, Kasım Alıcı xx, Mehmet Yaman xx (Hael Al Badri x dk 80) - KAYSERİ
Ahmet Ulu,Fatih,Kayseri
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:03