10 Aralık 2018, 14:32
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Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 13. Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 13. Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 13. haftasında Organize Sanayi Stadı’nda oynanan maçta Belsinspor, Demirspor 6-2 mağlup ederek haftayı avantajlı kapattı.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 13. haftasında Organize Sanayi Stadı'nda oynanan maçta Belsinspor, Demirspor 6-2 mağlup ederek haftayı avantajlı kapattı.

Stat: Organize Sanayi Bölge Stadı

Hakemler: Rıza Öztürk xx, Mustafa Emre Doğruer xx, Cemal Emre Gömeç xx

Saha Komiseri: Mustafa Tuğran Akgül

Esen Makina Belsinspor: Bülent Aygün x, Cavit Alakoç xx, Cuma Uluçay xx, Hasan Yazgan xx ( Ahmet Küçüktalaslı xxx Dk. 74), Murat Şen xxx, Tahsin Yerli xxx (Mehmet Kafkas x Dk. 85 ), Murat Mağara xxx, Onur Atik x (Harun Çetin xx Dk. 46 ), Mehmet Kındık xxx, Aydemir Yavuz xxx, Hamza Koçoğlu xx

Demirspor: Şenol Burul x, Yusuf Yiğit xx, Kaan Yıldız x, İsmail Özen Özışık x, Ömer Ağırbaş x, Emre Borlu x, Taha Alban x, Ferhat Uğur xx, Ebubekir Sain xx, Koray Tuna x, Sadık Yücel xx

Goller: Murat Şen Dk. 2, Murat Mağara Dk.23, Harun Çetin Dk.63, Aydemir Yavuz Dk. 74, Ahmet Küçüktalaslı Dk.89 ve 90+4 (Esen Makina Belsinspor) Ebubekir Sain, Dk. 5, Sadık Yücel Dk. 31 ( Demirspor ) - KAYSERİ Mustafa Emre,Rıza Öztürk
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:32



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