Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 13. Hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 13. haftasında Organize Sanayi Stadı'nda oynanan maçta Belsinspor, Demirspor 6-2 mağlup ederek haftayı avantajlı kapattı.
Stat: Organize Sanayi Bölge Stadı
Hakemler: Rıza Öztürk
xx, Mustafa Emre
Doğruer xx, Cemal Emre Gömeç
xx
Saha Komiseri: Mustafa Tuğran Akgül
Esen Makina Belsinspor: Bülent Aygün x, Cavit Alakoç xx, Cuma Uluçay xx, Hasan Yazgan xx ( Ahmet Küçüktalaslı xxx Dk. 74), Murat Şen
xxx, Tahsin Yerli xxx (Mehmet Kafkas x Dk. 85 ), Murat Mağara xxx, Onur Atik x (Harun Çetin xx Dk. 46 ), Mehmet Kındık xxx, Aydemir Yavuz xxx, Hamza Koçoğlu xx
Demirspor: Şenol Burul x, Yusuf Yiğit
xx, Kaan
Yıldız x, İsmail Özen
Özışık x, Ömer Ağırbaş x, Emre Borlu
x, Taha Alban x, Ferhat Uğur xx, Ebubekir Sain xx, Koray Tuna x, Sadık Yücel xx
Goller: Murat Şen Dk. 2, Murat Mağara Dk.23, Harun Çetin Dk.63, Aydemir Yavuz Dk. 74, Ahmet Küçüktalaslı Dk.89 ve 90+4 (Esen Makina Belsinspor) Ebubekir Sain, Dk. 5, Sadık Yücel Dk. 31 ( Demirspor ) - KAYSERİ
Mustafa Emre,Rıza Öztürk
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:32