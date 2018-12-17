Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 14.hafta karşılaşmasında Başakpınar Belediyespor deplasmanda Hacılar Erciyesspor'u 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Mavi-Lacivertliler son haftalarda oynadığı futbolla taraflı-tarafsız herkesin beğenisi kazanmaya ise devam ediyor.
Stat: Organize Sanayi Stadı
Hakemler: Hacı Mehmet Ekmekyermez xx, Recep Güneş xx, Turan Çelik xx
Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu xx, Selim Sezgin xx, Doğukan Bozkurt Çetin xx, Emre Ulu xx, Mehmet Kahveci xx, Seyfi Cingöz xx, Süleyman Yasa xx, Mehmet Gençoğlu xx, Yusuf Karaboğa xx, Serkan Gök xx, Gökalp Karaca xx, Samet Kaan Karaca xx,
Başakpınar Belediyespor: Yusuf Emre Vatansever xxx, Ahmet Uluhan Karabacak xxx, Samet Yılmaz xxx, Mehmet Fırat Fırat Yavuz xxx (Ahmethan Kaçak xxx dk 60) Mehmet Can Kaya xxx, Enes Koç xxx, Bünyamin Coşgun xxx, Mehmet Ferhat Dost xxx, İsmail Erdi Halis xxx, Seyitcan Bayrakol xxx, Durdu Mehmet Orçan xxx
Goller: Samet Kaan Karaca dk 80 (Hacılar Erciyesspor) İsmail Erdi Halis dk 20, Mehmethan Kaçak dk 90 (Başakpınar Belediyespor) - KAYSERİ
Hacılar,Başakpınar
Kaynak: İHA