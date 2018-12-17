Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'Nin 14.hafta karşılaşmasında Esen Makina Belsinspor, Kayseri Şekerspor'u 3-1 yenerek iddiasını sürdürdü.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Alim Kandemir xxx, Halit Karacabay xxx, İzzet Samur xxx
Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir x, Sefa Şahin x, Berat Ağça x, Yaşar Çam x, Bekir Türkmen x, Mehmet Doğru x, Ömer Can Korkmaz x (Hasan Emre Göltaş x dk 36) Ziyahan Erbaşı x, Barış Mert Düğenci x, Batuhan Kaya xx, Ali Ateş x
ESEN MAKİNA BELSİNSPOR: Bülent Aygün xxx, Cavit Alakoç xxx, Cuma Uluçay xxx, Hasan Yazgan xx, (Mehmet Ali İmren x dk 46 (Gökhan Boyraz x dk 85) Murat Şen xxx, Tahsin Yerli xxx, Murat Mağara xxx (Mehmet Kafkas xx dk 89) Harun Çetin xxx, Aydemir Yavuz xxx, Hamza Koçoğlu xxx
GOLLER: Murat Mağara dk 1, Aydemir Yavuz dk 69, Mehmet Kafkas dk 90+1 (Esen Makina Belsinspor) Ziyahan Elbaşı dk 78 (penaltı) (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ
Hasan Emre,Mehmet Ali İmren,Kayseri Şekerspor
Kaynak: İHA