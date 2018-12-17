Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 14.hafta

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme lideri Yahyalıspor evinde oynadığı maçta Erkiletspor'u 7-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Erkan Kırçıl xxx, Halit Karacabay xxx, Muhammed Boylu xxx
Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan xxx, Erdem Demir xxx, Erkan Atçı xxx, Harun Yıldırım xxx, Sercan İşler xxx, Ahmet Yumutkan xxx, Ramazan Durdu xxxx, Hael Al Badri xxx, Mehmet Akif Toy xxx, Orhan Şahin
xxx, Kasım Alıcı xxx
Erkiletspor: Fatih
Alıcı x, Saffet Yıldız x, Mert Akgöz x, Mehmet Şahin
Dinç x, Turan Derecik
x, Tolgahan Alan x, Alper Durdu x, Nurettin Murat x, Murat Talha x, Bayram Kenger x, Muhammed x
Goller: Ramazan Durdu (3), Hael Al Badri (2), Harun Yıldırım, Metehan Yörükoğlu
(Yahyalıspor) Muhammed (Erkiletspor). - KAYSERİ
Kaynak: İHA