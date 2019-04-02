Mustafa Hüseyin Civelek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KASTAMONU DOĞANYURT belediye başkan adayı olan Mustafa Hüseyin Civelek isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KASTAMONU DOĞANYURT ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Mustafa Hüseyin Civelek isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KASTAMONU DOĞANYURT adayı Mustafa Hüseyin Civelek kimdir? BTP KASTAMONU DOĞANYURT adayı Mustafa Hüseyin Civelek yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Hüseyin Civelek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KASTAMONU DOĞANYURT belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Hüseyin Civelek DOĞANYURT ilçesinde % 1,17 oranında oy almıştır. DOĞANYURT ilçesinde % 1,17 oranında oy olan Mustafa Hüseyin Civelek adlı BTP adayı toplamda 8 adet oy sayısına ulaştı.

KASTAMONU DOĞANYURT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.