Mustafa İbişoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Çankırı belediye başkan adayı Mustafa İbişoğlu oldu. CHP adayı Mustafa İbişoğlu, Çankırı belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Çankırı belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Çankırı belediye başkan adayı Mustafa İbişoğlu ile ilgili seçim sonuçları ve Çankırı belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Çankırı belediye başkan adayı Mustafa İbişoğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Çankırı belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Çankırı aday yarışı ve Çankırı seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Çankırı Seçim Bilgileri

Çankırı belediyesi için toplam sandık sayısının 160 olduğu belirlendi.

Çankırı belediyesi için açılan sandık sayısının ise 160 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Çankırı belediyesi için katılım oranının ise % 83,30 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Çankırı toplam seçmen sayısının ise 51.963 olduğu belirlendi.

Çankırı belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 43.286 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Çankırı Belediye Başkan Adayı Mustafa İbişoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Çankırı belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa İbişoğlu, Çankırı yarışında % 4,70 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Mustafa İbişoğlu toplamda 1.968 adet oy sayısına ulaştı.

Mustafa İbişoğlu Kimdir?

1964 Şabanözü doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra Sivas Cumhuriyet Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Daha sonra Eskişehir Anadolu Universitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Evli ve iki çocuk babası

CHP Çankırı belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.