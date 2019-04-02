Mustafa İlker Yücel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi İSTANBUL büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa İlker Yücel oldu. Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel, İSTANBUL büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? İSTANBUL büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi İSTANBUL büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa İlker Yücel ile ilgili seçim sonuçları ve İSTANBUL büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi İSTANBUL büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa İlker Yücel oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte İSTANBUL büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. İSTANBUL aday yarışı ve İSTANBUL seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

İSTANBUL Seçim Bilgileri

İSTANBUL büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 31.186 olduğu belirlendi.

İSTANBUL büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 31.186 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

İSTANBUL büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,88 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

İSTANBUL büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 10.570.939 olduğu belirlendi.

İSTANBUL büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 8.866.563 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi İSTANBUL büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa İlker Yücel, İSTANBUL yarışında % 0,24 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Mustafa İlker Yücel toplamda 20.466 adet oy sayısına ulaştı.

Mustafa İlker Yücel Kimdir?

Mustafa İlker Yücel 16 Mayıs 1982 tarihinde İzmir Karşıyaka'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'den mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi almaktadır. Ülkemizin seçkin bilim adamlarının denetiminde hazırlanan Atatürk'ün Bütün Eserleri çalışma grubunun arşiv tarama bölümünde çalıştı.

2009 yılında Lübnan ve 2010 yılında Suriye'de düzenlenen Uluslararası Antiemperyalist Gençlik toplantılarında Türkiye'yi temsil eden Yücel, Türkiye Gençlik Birliği'nin (TGB) kurucularından olup 3 yıl genel başkanlık görevinde bulundu. M. İlker Yücel Türkiye Gençlik Birliği Başkanlığının ardından Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi ve 2013 yılından bu yana gazetecilik yapmaktadır.

Mustafa İlker Yücel, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Vatan Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Vatan Partisi İSTANBUL büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.