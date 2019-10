Mustafa kamar 2023 ihracat hedefimiz 12 milyar dolar

Mustafa Kamar 2023 ihracat hedefimiz 12 milyar dolarMahmut Can EMİR- Mertcan ÖZTÜRKİSTANBUL, (DHA) - MÜCEVHER İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Türkiye 'nin dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olduğunu söyledi. Kamar, İçinde bulunduğumuz yıl ihracatımızı 6 milyar dolar olarak öngörüyoruz. 2023 hedefimiz 12 milyar dolar ve hedefini yakalayacak ender sektörlerden biri olarak görüyoruz kendimizi dedi.Kamar, kurlardaki değişikliklerin satışları etkilemediğini belirtti ve Şu anda da zaten kurlarda çok büyük bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ilk anlık kur hareketleri. Biz kurun da normal eski seviyelerine birkaç gün içinde tekrar geleceğini ve her şeyin normal hayat şartları içinde devam edeceğini düşünüyoruz. Bizim ağırlıklı olarak ihracatımız olduğu için kurlarla ilgili bir problemimiz ve sıkıntımız yok dedi.Türkiye mücevher sektörünün ağırlıklı piyasalarının Orta Doğu olduğunu söyleyen Kamar, Fakat son iki senedir biz özellikle ticaret savaşları ve ekonomik dalgalanmalardan dolayı Pazar çeşitlemesine gitmeye başlamıştık. Özellikle bu fuara Latin Amerika'dan ve Doğu ve Güney Doğu Asya'dan inanılmaz alıcı getirdik. Biz şu anda bine yakın alım heyeti kapsamı dahilinde yurtdışından alıcı getirdik. Bunlar yalnız Mücevher İhracatçı Birliği'nin getirdiği müşteriler. Bu fuara yaklaşık 20 bine yakın bir ziyaretçi bekleniyor. Bunun en az yarısının yabancı müşteri olması bekleniyor dedi.Piyasanın, Hong Kong'daki olaylar sebebiyle büyük alıcıların Hong Kong Fuarı'na gitmediği için birkaç aydır bu fuarı beklediğini belirten Kamar, Biz de bütün stratejimizi İstanbul Fuarı üzerine kurmuştuk. Hatta şöyle bir sloganımız vardı, 'Artık İstanbul Zamanı' olarak çıktık buna. Dolayısıyla herkes, özellikle bütün Orta Doğu coğrafyasından, Doğu Avrupa coğrafyasından ve Avrupa coğrafyasından bütün alıcılar İstanbul fuarına geldiler dedi.Türkiye'nin küresel mücevher piyasasında çok güçlü bir yerde olduğunu söyleyen Kamar, Dünyanın en büyük beş pazarında biri Türkiye. Hindistan, Çin, Rusya, ABD ve Türkiye dünyanın en büyük beş mücevher pazarları. Özellikle Türkiye en büyük üç üreticiden bir tanesi, Hindistan, Çin ve Türkiye dünyadaki en büyük üreticiler. Bizim 25 bine yakın perakende mağazamız, altı bine yakın üreticimiz var ve dünyanın en büyük iki altın rafinerisi Türkiye'de. Onun için bizim backgroundumuz çok iyi, pozisyonumuz çok iyi. Bunu büyütmeye çalışıyoruz. Bizim 4.5 milyar dolar 2018 yılı ihracatımız var, 2019 yılında bunu altı milyar dolara çıkartmaya çalışıyoruz. Zor da olsa bunu yapacağımıza inanıyoruz. Türkiye mücevher sektöründe çok güçlü bir konumda. Biz olduğumuz yerin bize layık olduğunu düşünmüyoruz, 4.5 milyar dolar ihracatımız var, bu sene altı milyar dolar civarında olacak. Bunu daha yukarılara taşımak istiyoruz, bizim 2023 hedefimiz 12 milyar dolar ve 2023 hedefini yakalayacak ender sektörlerden biri olarak görüyoruz kendimizi. Özellikle ABD Ticaret Bakanı buraya geldiği zaman belirlenmiş sektörlerden bir tanesi mücevher sektörü oldu. Kendileriyle uzun görüşmeler yaptık, özellikle ticaret savaşı kapsamında Çin'e koydukları vergilerden dolayı mücevheri nereden alacaklarına baktılar ve en kapsamlı olarak Türkiye'yi gördüler. Orada şu soruyu soruyorlar, 'ölçeğiniz var mı?, evet şu anda yaklaşık 30 milyar dolar mücevher ihracatına hiçbir yatırım yapmadan çıkabilecek kapasitede bir sektör. Önümüzün açılması lazım, önümüzün açılması için biz elimizden geleni yapıyoruz dedi.Kuyumcukent İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Sudaş, Ekim fuarının ciddi bir katılımla açıldığını söyledi ve fuarın geçen seneleri aratmayacak şekilde geçeceğini umduklarını ekledi.Sudaş, fuara katılan 3 bine yakın katılımcının büyük çoğunlukla Kuyumcukent'ten geldiğini, bir kısmının da Kapalıçarşı'dan katıldığını ekledi.Sudaş, Her sene olduğu gibi bu sene de, özellikle Orta Doğu talepçilerinin daha farklı bir canlılık, daha farklı bir talep oluşuyor. Geçen sene Orta Doğu'dan gelen ziyaretçiler bir katma değer sağladılar. Bu sene de aynı ilgi ve alakayı görüyoruz, umuyoruz ki fuar bereketli bir şekilde geçer dedi.Kuyumcukent'in hem Türkiye'de hem de dünyada sektörel bazda tek olduğunu hatırlatan Sudaş, üç bine yakın esnaf, 25 - 30 bin çalışanı olan Kuyumcukent'in büyük çoğunluğunun imalatçı olduğunu ve yılda 700 ton altın imal ettiğini ve yaklaşık 350 ? 400 tonunun 138 farklı ülkeye ihraç edildiğini söyledi.Kuyumcukent'in, Türkiye'de katma değer sağlayan ve cari açığa ciddi manada destek veren bir entegre ticaret kuruluşu olduğunu belirten Sudaş, 'Türkiye'de altın bazda en büyük ihracatçı kendi bünyemizdedir, İstanbul Altın Rafinerisi. Yine Türkiye'de genelde 16. Sırada olan büyük ihracatçımız da Kuyumcukenttedir. Bunlar tabii ciddi manada Kuyumcukent'in büyümesi ve gelişmesine destek veren kuruluşlardır' dedi.Sudaş, Kuyumcukent standında görücüye çıkan 800 bin dolar değerindeki yakut işleme ejderhayı tanıttı.Fuarda ayrıca 33.5 kilogramlık ağırlığıyla 2018 yılı Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bir takı seti de tanıtıldı. Seti, 15 kişinin altı haftada tamamlandığı ve fiyatının 1.55 milyon dolar olduğu belirtildi.