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Mustafa Kandak'tan Emine Bulut'un Kızı İçin Destek

Mustafa Kandak eylül ayında gerçekleşecek tüm konserlerinin gelirini, eski eşi tarafından vahşi bir şekilde öldürülmüş Emine Bulut'un kızının eğitim ve psikolojik desteği için bağışlayacağını sosyal medya hesabı üstünden paylaştığı bir mesajla duyurmuş oldu.

27.08.2019 17:33 Mustafa Kandak'tan Emine Bulut'un Kızı İçin Destek

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım gerçekleştiren Mustafa Kandak, "Eylül ayında gerçekleşecek bütün konserlerimin gelirlerini Emine Bulut'un kızının eğitimiyle birlikte psikolojik desteği amacıyla ilgililere bağışlayacağım. Keşke elimden daha fazlası gelebilseydi, sahnesinde keyifle yer aldığım mekanlar ve işletmelerden de bu konuda destek bekliyorum Bizim üzerimize düşün ve yapılması gerekli bir şeyle mutlaka var. ve tek temennimiz artık bu üzücü olayların son bulması. Umarım gerekli desteği görürüz ve gerçekten de kayda değecek bir şeyler yapabiliriz'' ifadelerine yer verdi..


Emine Bulut, Eylül, Güncel

Kaynak: Bültenler

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