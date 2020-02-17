Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!

Galatasaray 'da forma giyen orta saha oyuncusu Mustafa Kapı, başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Son olarak Galatasaray2da kadro dışı kalan genç futbolcu bu gelişme sonrası spor medyasında gündem oldu. Peki, Mustafa Kapı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mustafa Kapı hayatı ve biyografisi!

MUSTAFA KAPI KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Ağustos 2002

Kaç yaşında: 17 yaşında

Nereli : Denizli

Şu andaki takımı: Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı (Orta saha)

MUSTAFA KAPI KARİYERİ

Mustafa Kapı Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. İlk Süper Lig maçına 23 Aralık 2018 tarihinde Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada çıkmıştır. Bu maçta henüz 16 yaşında olan Mustafa Kapı, Galatasaray'ın bir lig maçında forma giyen en genç futbolcusu oldu.

13/14 - Denizlispor Alt/ Galatasaray Alt

16/17 - Galatasaray U16

17/18 - Galatasaray U17

18/19 - Galatasaray U19

MUSTAFA KAPI PERFORMANSI

PERFORMANS 19/20: 22 maç, 1 gol, 6 sarı kart

PERFORMANS 18/19: 13 maç, 2 gol, 2 sarı kart

MUSTAFA KAPI BAŞARILARI

2 Türkiye Şampiyonluğu

1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu

1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu