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Mustafa Kapı'nın yeni adresi Fortuna Sittard olacak

Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığını açıkladığı Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu. Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarını yalanlayan Mustafa Kapı'nın yeni adresi, Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard olacak.

18.02.2020 09:21 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:34

Türk futbol tarihinde bir çok kulüp, sözleşme yenilemeyen birçok futbolcuyu kadro dışı bıraktı ancak ilk kez 17 yaşındaki bir oyuncu için bunu yaptı ve Mustafa Kapı'nın süresiz kadro dışı bırakıldığını açık açık deklare etti.

U19'da oynamak istemeyen ve bu sezon Fatih Terim'den şans bulamayan futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de sona erecek. Sözleşme yenilemediği için gözden çıkarılan oyuncu ile anlaştığı iddiasını yalanladı ve yurt dışına gideceğini söyledi.

FATİH TERİM'DEN FORMA ALAMADI

Ozan Kabak'ın oda arkadaşı olan Mustafa, Galatasaray'da forma giyerek kendini göstermek ve yurt dışı için basamak yapmak istedi. Ancak aradığı formayı Fatih Terim'den bir türlü bulamadı.

9 Ağustos 2017'de, yani 15 yaşına girdiğinin ilk günü profesyonel sözleşme imzalayan Mustafa Kapı, kendisini üç yıl Galatasaraylı yapacak sözleşmeye velisi vasıtasıyla imza atmıştı. Aradan geçen 2.5 yıl sonunda Mustafa aradığını bulamadı.

YENİ MUKAVELE İSTEMEDİ

A takımda oynamak isteyen, U19'da yer almayı kabul etmeyen Mustafa, bu nedenle Galatasaray'ın yeni mukavele teklifine "Hayır" yanıtı verdi. Bu da tecrübeli teknik adamı kızdırdı. 17 yaşındaki futbolcu için kulüpten yapılan açıklama şöyle:"Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri ret ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır."

FENERBAHÇE İDDİALARINI YALANLADI

6 yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen Mustafa Kapı'nın Fenerbahçeli olduğu biliniyordu. Bu nedenle Fenerbahçe ile anlaştığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Ancak Mustafa Kapı bunu yalanladı. 17 yaşındaki Mustafa Kapı "Amacım kontrat, para vs. ya da Galatasaray'a saygısızlık değil, önüm kapalı. Fenerbahçe de gündemimde değil. Hedefim Avrupa'da oynamak. Fatih hocama saygısızlık da etmem. Bana atfedilen tweetlerin atıldığı dönemde yaşım 10" açıklamasında bulundu.

TRANSFER GELİŞMESİ; FORTUNA SITTARD

8 Ağustos'ta 18 yaşına girecek olan Mustafa Kapı böylece talimat engeline takılmayacak. Genç yetenek başkanlığını Işıtan Gün'ün yaptığı Fortuna Sittard'a transfer olacak.

MERİH DE ELDEN KAÇMIŞTI

Fenerbahçe altyapısında forma giyerken Merih Demiral kendisine yapılan teklifi kabul etmemiş ve bedelsiz olarak Portekiz 2. Lig ekiplerinden AC Alcanenense'ye transfer olmuştu.

(Milliyet)

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Mustafa Kapı'nın yeni adresi Fortuna Sittard olacak

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (4)
VATANDAŞ RIZA:İlgilenmeyin kardeşim böyle ahlaksız adamlarla siz de. Paf takımdan A takıma çıkarken imzaladığınız profösyonel sözleşmeye özel bir madde koysan, hiç bir yere gidemezlerdi. Alt yapıdan oyuncu çıkaralım diyoruz ama sadece ilk sözleşmeye istinaden kulübün menfaatlerini daha ön planda tutabilecek bir özel madde koysan bunların hiç biri yaşanmayacak belki de. Neyse sağlık olsun. Sorun yöneticilerimizde. Biz futbolu yönetmeyi bilmiyoruz böyle gittiği sürece başarılarımız ''tesadüf'' kalmaya devam ede
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SİNİRLİ GALATASARAYLI:haklı çocuk. . hem yerli futbolcu oynatılmalı diye bas bas bağırıyolar hem de genç yetenekleri tecrübesi yok diye kenara alıp bi yaştan sonra anadolu takımlarına gönderiyolar. o çocuk oynamak istiyor. kenarda oturarak para kazanmak isteyen oyuncular yerine bunlara şans verilmeli. ama torpili olmayan forma giyemiyor.
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GİT:şımarık veletler gitsin
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FB:MERİH ELDEN KAÇTIĞI İÇİN MERİH OLDU BURDA KALAYDI GELİŞTİREMEZDİ KENDİNİ
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