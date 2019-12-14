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Mustafa Kaplan: "Futbolcularımı kutluyorum"

Galatasaray deplasmanında 2-0 mağlup duruma düşmesine karşın 2-2'lik beraberlikle ayrılan Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan maçın ardından konuştu.

14.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:41Mustafa Kaplan:

deplasmanında 2-0 mağlup duruma düşmesine karşın 2-2'lik beraberlikle ayrılan 'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan maçın ardından konuştu. Futbolcularını kutlayan Mustafa Kaplan, 6 maç sonra dönüşe ihtiyacı olduklarını söyledi.


Galatasaray deplasmanında 2-0 geriye düşen ve 10 kişi kalan Ankaragücü, 88. dakikada İlhan Parlak ve 90+1. dakikada Kitsio'nun golleriyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, Teknik Direktör Mustafa Kaplan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Kaplan, "Ben puan aldığımız için mutluyum. Uzun bir süredir puan alamıyorduk, gol yollarında da sıkıntı çekiyorduk. İyi bir maç oldu. İlk yarıda yakaladığımız kontralarda öne geçebilsek belki farklı olurdu. Ancak 10 kişi kaldıktan sonra direncimiz arttı. Uzun bir süredir üzerimizdeki baskı da kalktı. Hakemleri, Galatasaraylı oyuncuları, Fatih hocayı, kendi oyuncularımı kutluyorum. Zor bir maç oldu. 2-0 geriden gelip 2-2 beraberlikle ayrılmak bizim adımıza önemliydi" dedi.


Hafta içinde takım olarak konuştuklarını ve bir dönüşe ihtiyacı olduklarını da söyleyen Kaplan, "Bir yerde dönüş yapmamız gerekiyordu, 6 maçtır kazanamıyorduk. Galatasaray'ın yorgunluğundan faydalanalım istedik. Herkesin isteği vardı ve bu da bize 1 puan getirdi" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL


Mustafa Kaplan, Galatasaray, Ankaragücü, Spor

Kaynak: İHA

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