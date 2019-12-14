Haberler » Spor » Mustafa Kaplan: Geriden gelip buradan beraberlikle ayrılmak önemliydi - Spor

Mustafa Kaplan: Geriden gelip buradan beraberlikle ayrılmak önemliydi

"Herkesin isteği vardı bu da bize 1 puanı getirdi"Serhan TÜRK/ - Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile son dakikada attığı golle 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

14.12.2019 23:04 | Son Güncelleme: 14.12.2019 23:04Mustafa Kaplan: Geriden gelip buradan beraberlikle ayrılmak önemliydi

"Herkesin isteği vardı bu da bize 1 puanı getirdi"

Serhan TÜRK/ - Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda ile son dakikada attığı golle 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray karşısında puan aldıkları için mutlu olduklarını belirten Mustafa Kaplan, "Ben puan aldığımız için mutluyum. Uzun bir süredir puan alamıyorduk, gol yollarında da sıkıntı çekiyorduk. İyi bir maç oldu. İlk yarıda yakaladığımız kontralarda öne geçebilsek belki farklı olurdu. Ancak 10 kişi kaldıktan sonra direncimiz arttı. Uzun bir süredir üzerimizdeki baskı da kalktı. Hakemleri, Galatasaraylı oyuncuları, Fatih hocayı, kendi oyuncularımı kutluyorum. Zor bir maç oldu. 2-0 geriden gelip 2-2 beraberlikle ayrılmak bizim adımıza önemliydi" dedi.

"HERKESİN İSTEĞİ VARDI BU  DA BİZE 1 PUANI GETİRDİ"

İstekli olmaları sayesinde buradan puanla ayrıldıklarını söyleyen Kaplan, "Bir yerde dönüş yapmamız gerekiyordu, 6 maçtır kazanamıyorduk. Galatasaray'ın yorgunluğundan faydalanalım istedik. Herkesin isteği vardı ve bu da bize 1 puan getirdi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mustafa Kaplan'ın açıklamaları



Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

00:10 Tümer Metin: "Galatasaray'da Fatih Terim..." - Spor
00:02 Balkan Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 17 madalya kazandı - Spor
23:48 Maçın ardından - Spor
23:34 Maçın ardından - Spor
23:32 Maçın ardından - Spor
23:27 Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize - Spor
22:42 Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti - Spor
22:38 Galatasaray'da kaptanlar, kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi! - Spor
22:06 Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu - Spor
22:02 Ankaragücü 6 hafta sonra puanla tanıştı - Spor
15.12.2019 00:28:39