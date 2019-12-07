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Mustafa Kaplan: "İlk yarıdaki oyunu ikinci yarıya yayabilseydik daha farklı olabilirdi"

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye 3-1 mağlup olan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "İlk yarıdaki oyunu ikinci yarıya yayabilseydik şanssız golleri yemeseydik daha farklı olabilirdi" dedi.

07.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:15Mustafa Kaplan:
Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye 3-1 mağlup olan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "İlk yarıdaki oyunu ikinci yarıya yayabilseydik şanssız golleri yemeseydik daha farklı olabilirdi" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Moralimiz bozuk. Şaka gibi bir maç 30. saniyede gol yiyoruz. İyi oynadığımız bir ilk yarı ve kaçırdığımız pozisyonlar var. 1-1'den sonra 2. golü de bulabilirdik. Fakat ikinci yarı o kadar konuşmamıza rağmen, arkadaşlarımıza 'Erken bir gol yemeyelim, savunmada sağlam olalım' derken 47'de tekrar bir gol yiyorsun. İster istemez moral motivasyonunuz bozuluyor. Attıkları 3. gol maçı kopardı. Kazanan takımı kutluyorum. Aslında basın toplantısına dahi gelmek istemiyordum. Camiamızı ve taraftarımızı üzdük. Dönüm maçı olarak baktığımız bir maçtı. İlk yarıdaki oyunu ikinci yarıya yayabilseydik şanssız golleri yemeseydik daha farklı olabilirdi. En büyük üzüntüm bize en çok destek veren Ankaragücü tarafını üzdük" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor

Kaynak: İHA

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