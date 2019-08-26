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Mustafa Kaplan: "Maçı kaybedebiliriz, rakibi kutluyorum"

- Mustafa Kaplan: "Maçı kaybedebiliriz, rakibi kutluyorum"GAZİANTEP - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 4-1 kaybettikleri Gazişehir Gaziantep mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Maçı kaybedebiliriz, rakip takımı kutluyorum" dedi.

26.08.2019 23:19
Mustafa Kaplan:
- Mustafa Kaplan: "Maçı kaybedebiliriz, rakibi kutluyorum"
GAZİANTEP - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 4-1 kaybettikleri Gazişehir Gaziantep mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Maçı kaybedebiliriz, rakip takımı kutluyorum" dedi.
Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaştı. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekip Gazişehir Gaziantep'in 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, hakemin verdiği kararları eleştirerek, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Kaplan, "İlk 25 dakika çok iyi oynayan bir Gençlerbirliği vardı. Pozisyonları kullanabilseydik belki maçı biz kazanacaktık. Takımımızın gösterdiği dirençten dolayı onlardan gurur duyuyorum. Hakemin gösterdiği performanstan dolayı kutluyorum ama biz hak etmediğimiz bir sonuç aldık. Hakem arkadaşımızın verdiği kararlar da daha duyarlı olmasını istiyorum. Ülke futbolu böyle devam ederse bir yerlere gelemeyiz. Olmayacak pozisyonlarda iki kırmızı kart gördük. VAR'da 10 dakika bekledik. Biz kaybedebiliriz ben kazanan takımı kutluyorum. Biz 25 dakikalık bölümde golü kazansaydık maç farklı olurdu. Biz takım olarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
Mustafa Kaplan:

Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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