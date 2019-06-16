16.06.2019 21:16
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Mustafa Kaplan MKE Ankaragücü'nden ayrıldığını açıkladı

Mustafa Kaplan MKE Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan depremi yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan depremi yaşanıyor. 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Başkent ekibinde göreve gelen ve kısıtlı imkanlar ile MKE Ankaragücü'nü Süper Lig'de tutan Mustafa Kaplan yaptığı bir açıklama ile sarı-lacivertli ekipten ayrıldığını duyurdu. Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Değerli Ankaragücü camiası, yaklaşık 6 ay öncesinde başlayan görevimiz bugün itibariyle tamamlanmıştır. Bize inanıp göreve getiren Mehmet Yiğiner ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Beraber üzülüp, beraber sevindiğimiz onlarca hatıralarla ayrılıyorum bu camiadan. İnancımız, hırsımız ve üstün mücadele anlayışımızla Ankaragücü'nü hak ettiği yerde tutmayı başardık. Bir teşekkür de Büyük Ankaragücü taraftarlarına etmek istiyorum. Deplasman, kar, kış demeden onlarca kilometre yapıp bizlere destek verdiler. Onların itici gücünü asla yok sayamam. Her zaman destek oldular ve destek olmaya devam edecektir. Eren ve Mert'in de kalbimde her zaman yaşayacağını da unutmayın. Hoşça kal Ankaragücü."
(İHA)
Kaynak: İHA
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