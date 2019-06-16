16.06.2019 22:10
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Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü'ne veda etti

Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden camiaya ve başkan Mehmet Yiğiner'e teşekkür ederek görevinden ayrıldığını duyurdu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden camiaya ve başkan Mehmet Yiğiner'e teşekkür ederek görevinden ayrıldığını duyurdu.
Kaplan'ın yaptığı paylaşım şu şekilde: "Yaklaşık 6 ay öncesinde başlayan görevimiz bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Bize inanıp göreve getiren Sayın Mehmet Yiğiner ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Beraber üzülüp, beraber sevindiğimiz onlarca hatıralarla ayrılıyorum bu camiadan. İnancımız, hırsımız ve üstün mücadele anlayışımızla Ankaragücü'nü hak ettiği yerde tutmayı beraber başardık. Bir teşekkür de Ankaragücü taraftarına etmek istiyorum. Deplasman, kar-kış demeden onlarca kilometre yapıp bizlere destek verdiler. Onların itici gücünü asla yok sayamam. Her zaman destek oldular ve olmaya devam edeceklerdir. Eren ve Mert'in kalbimde her zaman yaşayacağını da unutmayın. Hoşcakal Ankaragücü."


Kaynak: DHA
Mehmet Yiğiner, Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor

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