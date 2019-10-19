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Mustafa Kaplan: "Net skor aldık"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, beklemedikleri skorla farklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, "6-0'lık net bir skorla 3 puanı aldık" dedi.

19.10.2019 17:30Mustafa Kaplan:
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, beklemedikleri skorla farklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, "6-0'lık net bir skorla 3 puanı aldık" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, iyi oyunlarına rağmen haftalardır kazanamadıklarını belirterek, bugün iyi oyunla galip geldiklerini söyledi.

Hiç beklemedikleri bir skorla galip geldiklerinin altını çizen Kaplan, "Bir türlü kazanamıyorduk, oyuncularım bir yerde patlama yapacaktı. Çünkü iyi bir takımız ve iyi oyunculardan kuruluyuz. Farklı skorla kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakibimize karşı kapanıp, hızlı ataklarla gol arayacaktık. İyi bir oyun oldu. Kazanan biz olduk. Galibiyetimiz camiaya armağanımız olsun. Üretkenliğimizi üçüncü bölgede iyiydi. 6-0'lık net bir skorla 3 puanı aldık" diye konuştu. - ANTALYA

Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan, Spor

Kaynak: İHA

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