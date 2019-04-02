Mustafa Kaplan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL ESENLER belediye başkan adayı olan Mustafa Kaplan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL ESENLER ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Mustafa Kaplan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL ESENLER adayı Mustafa Kaplan kimdir? Bağımsız İSTANBUL ESENLER adayı Mustafa Kaplan yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Kaplan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL ESENLER belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Kaplan ESENLER ilçesinde % 1,35 oranında oy almıştır. ESENLER ilçesinde % 1,35 oranında oy olan Mustafa Kaplan adlı Bağımsız adayı toplamda 3.321 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL ESENLER ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.