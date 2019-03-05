Saadet Partisi Konya Akşehir İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa Karakaş Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde SP Konya Akşehir Belediye Başkan adayını belirledi. Konya Akşehir İlçesi Belediye Başkan adayı Mustafa Karakaş kimdir?

MUSTAFA KARAKAŞ KİMDİR?

Başkan adayı Karakaş, 22 Nisan 1986 tarihinde Konya, Yunak'da dünyaya geldi. 1992 yılında İshakuşağı Köyü İlkokulu'nda eğitim hayatına başladı ve 1993 yılında Akşehir'de Mualla Nigar Yamaç İlkokulu'nda eğitimini sürdürdü. 2003 yılında da Akşehir Selçuklu Lisesi'ni tamamladı.

BELÇİKA SAADET PARTİSİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPTI

Lise eğitiminin ardından farklı sektörlerde görev yapan Mustafa Karakaş, 2006 yılında Akşehir ve Yunak çevresi sosyal yardımlaşma derneğinin kurucu üyeliği ve gençlik kolları başkanlığı görevinde bulundu. 2007-2008 yılları arasındaki askerlik görevi sonrası 2009 yılında yurtdışına çıktı. Belçika Saadet Partisi gençlik kolları başkan yardımcılığı görevini yerine getirdi. 2016 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak Akşehir'de gayrimenkul danışmanlığı görevini yürütüyor. Mustafa Karakaş, evli ve bir çocuk sahibidir.