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Mustafa Kavuş'tan yeni yıl mesajı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

31.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:02 Mustafa Kavuş'tan yeni yıl mesajı
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kavuş, yaptığı yazılı açıklamada, 2020'nin Türkiye'ye, 'ya ve tüm dünyaya huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle şunları kaydetti:
"Yeni ümitler ve yeni beklentilerle yeni bir yıla daha girmenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Yeni miladi yılın, aziz milletimiz başta olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Geçtiğimiz yıl, Meram'ın refahını artırmak, hemşehrilerimizin bu ilçede yaşamalarının ayrıcalığını hissetmeleri amacıyla yeni bir başlangıç yaptık. 2020 yılı için bu çalışmalarımızın ve hemşehrilerimizin mutluluğunun kat be kat artacağı bir yıl olması en büyük temennimiz ve duamızdır. Yeni yılın ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için güzellikler ve hayırlar getirmesini diliyor, bu vesile ile insanlık tarihinin seyrini değiştiren Mekke'nin Fethi'nin yıl dönümünü de en içten duygularımla kutluyorum."

Mustafa Kavuş, Konya, Meram, Güncel

Kaynak: AA

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