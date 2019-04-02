Mustafa Kazim Akcakoca Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAYSERİ TOMARZA belediye başkan adayı olan Mustafa Kazim Akcakoca isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAYSERİ TOMARZA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mustafa Kazim Akcakoca isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAYSERİ TOMARZA adayı Mustafa Kazim Akcakoca kimdir? BTP KAYSERİ TOMARZA adayı Mustafa Kazim Akcakoca yüzde kaç oy aldı?

Mustafa Kazim Akcakoca Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAYSERİ TOMARZA belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Kazim Akcakoca TOMARZA ilçesinde % 0,59 oranında oy almıştır. TOMARZA ilçesinde % 0,59 oranında oy olan Mustafa Kazim Akcakoca adlı BTP adayı toplamda 85 adet oy sayısına ulaştı.

KAYSERİ TOMARZA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.