Mustafa Kemal Atatürk Güreş Alanı ve Spor Kompleksi'nde Son Aşamaya Yaklaşıldı

Kaynak: İHA

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nin altında inşası devam eden Mustafa Kemal Atatürk Güreş Alanı ve Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, tesislerin yapımında son noktaya yaklaşıldığını ve şu anda membran sistemleri, yine duş ve lavaboların fayans döşeme çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu söyledi. Günaydın, "Biz seçimle ilgili çalışmıyoruz son saniye bile ihale yapan bir belediyeyiz. 'Niye bunu son dakikada yaptı? diye olumsuz konuşanlar oluyor. Bizim son dakikamız, ön dakikamız yok. Biz gece-gündüz çalışıyoruz. Seçim yaklaşınca Türkiye'de iş yapıldığı bir alışkanlık haline gelmiş, gösteriş amaçlı iş yapıldığı için bizi de öyle zannedenler oluyor" diye konuştu."Biz, hizmet için çalışıyoruz, neden bunların aklı ermiyor"Mustafa Kemal Atatürk Güreş Alanı ve Spor Kompleksi için 'Bu tesis seçim için mi yapıldı?' diye soran Başkan Günaydın, "Biz proje ve hizmet için çalışıyoruz. 1,5 yıl önce 'ben seçime yarım saat kala ihale yapabilirim' demiştim. Huzurevinin temelini attık, bu seçim için mi? Huzurevi projesi için bir buçuk yıl önce çalışmaya başlandı. Neden bunların aklı ermiyor. Biz çalışıyoruz ve Isparta'mızı Avrupa şehirlerinin üzerine çıkarma projemiz var. Bizim her vaktimiz kıymetli. Bizde seçim öncesi, seçim sonrası diye bir şey yok" dedi."Türk Ulusuna yakışır bir tesis kuruyoruz"Mustafa Kemal Atatürk Güreş Alanı ve Spor Kompleksinde peyzaj çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Oturma guruplarının bulunduğu ayak yerleri çim ekilecek. Baktığınızda taş değil yeşil görünecek. Vatandaşlarımız yeşilin içerisinde oturacak. Teknik ekibimizle son çalışmalarımızı inceliyoruz. Burada yağlı pehlivan güreş olimpiyatı yapılacak. Türkün milli sporu olan yağlı güreşe büyük önem veriyoruz. Türk ulusuna yakışır bir tesis kuruyoruz. Yine burada bayramlar, kutlamalar, konserler yapılabilecek. Gökkubbe ile birlikte birbirini tamamlayan meydanlarıyla da büyük bir tesis haline geliyor. Yine bu alanda yürüyüş yollarımız yer alacak. Isparta'nın her tarafı gül bahçesi oldu. Burası da gül bahçesi olacak. Bu tesisimiz parlayacak ve Isparta hizmetinde çok önemli aktiviteler burada olacak. Bu tesislerimizin hayırlı olması temennisinde bulunuyorum." - ISPARTA